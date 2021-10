Marten Luiten tweede bij internationaal debuut met Tailormade Zofie

Marten Luiten pakte zojuist bij zijn internationale debuut met de achtjarige Tailormade Zofie (v. Tailormade Zackzu) de tweede plaats op het CDI Exloo. Luiten reed met de merrie bij de Young Riders naar een score van 69,559%. Luiten had al twee B-kaderscores met de Deens gefokte merrie verzameld op nationale wedstrijden. De Young Rider werd met Tailormade Zofie, die hij sinds december vorig jaar van Sport Pro Horses van Arie Yom Tov rijdt, door Jo Graham aan kop geplaatst met 71,618%.

Linnéa Holmgren trok de overwinning naar zich toe met de elfjarige Oldenburger QC Sir Dennis (v. Sir Donnerhall I). De jury waardeerde de proef van de Zweedse amazone met 70,196%. De hoogste score van 71,471 kreeg ze van Patricia Wolters. In juli 2018 nam het paar deel aan het EK voor Junioren in Fontainebleau. Eind juli maakte ze hun internationale debuut bij de Young Riders in het Finse Ypäjä.

Hohenwarter derde

Daria Hohenwarter eindigde op de derde plaats met de 16-jarige Lehmann 15 (v. Lord Romadour). De Oostenrijkse amazone ontving 68,382%. Het duo reed vorig jaar mee op het EK voor Young Riders in Budapest.

Van Peperstraten en Baars in top vijf

Daphne van Peperstraten werd vierde met de negenjarige KWPN’er Greenpoint’s Hotmail V (v. Apache). Van Peperstraten reed met het fokproduct van H.J.C. en I.J.W. Poettgens-Deckers naar 68,284%. Shanna Baars maakte de top vijf compleet met de elfjarige KWPN’er Fernando (v. Westpoint). Het paar kreeg voor hun proef 67,598%.

Bron: Horses.nl