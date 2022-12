Marten Luiten tweede in CDI U25 Kronenberg, Daphne van Peperstraten maakt podium compleet

Bijna werd het een Nederlandse top vijf in de U25 rubriek op het CDI Kronenberg. Alleen de Belgische Nico Nyssen verstoorde het feestje door er met de winst vandoor te gaan. In de rest van de top zes vinden we alleen maar Nederlandse combinaties terug: Marten Luiten werd tweede en Daphne van Peperstraten maakt het podium compleet.

Nico Nyssen was met recht een maatje te groot en wist de rubriek met ruim 2% los te winnen. Dit deed hij door Farrington (v. Jazz) naar 75.294% te sturen. Marten Luiten had Fynona (v. Ampère) er fijn aanstaan en de combinatie liet een mooie harmonieuze proef zien, goed voor 73.039% en een tweede plaats. Daphne van Peperstraten reed Greenpoint’s Cupido (v. Glock’s Johnson) met 70.245% naar de derde plaats. De combinatie maakte nergens echt grote fouten maar kan nog punten winnen in de piaffe en passage.

Nederlandse top zes

Ook de overige plekken van de top zes werden gevuld met Nederlandse combinaties. Jessica Poelman eindigde net buiten het podium. Zij kreeg voor haar proef met Chocolate Cookie R.D.P, eveneens een nakomeling van Johnson, 69.706% en werd daarmee vierde. Julia Bouthoorn reed Choice Finch (v. Glock’s Voice) met 68.824% naar de vijfde plaats. Heel dicht daarop eindigde Lotte van Herik op plaats zes. Zij stuurde Giovani WS (v. Ampère) naar 68.823%.

Uitslag

Bron: Horses.nl