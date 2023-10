Marten Luiten verslaat Deense concurrentie in U25 in Herning

Marten Luiten leverde vanmorgen op het CDI in Herning een topprestatie door in de Lövsta Future Challenge U25 Grand Prix een compleet Deens veld te verslaan. Met zijn topmerrie Fynona (v. Ampère zette het Talent van het Jaar en meervoudig Nederlands en Europees kampioen duidelijk de beste score neer: 72,521%. Alleen het Deense jurylid Kurt Christensen zag in de U25-proef van Luiten en Fynona, de zus van de GP-hengst All At Once van fokker en eigenaar Stal 104, een tweede plaats.