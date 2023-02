Marten Luiten wint eerste U25-Grand Prix buiten Nederland, GP met dik 78% voor Cassøe Krüth

KNHS Talent van het Jaar Marten Luiten rijdt al enige tijd U25 Grand Prix met Fynona (v. Ampère), maar tot dusver nog geen internationale concoursen buiten Nederland. In Gothenburg won de combinatie de Lövsta Future Challenge-wedstrijd met 72,205%. De 'echte' Grand Prix ging op de Gothenburg Horse Show naar de Deense Carina Cassøe Krüth met haar topmerrie Heiline's Danciera (v. Fürstenball).

Luiten scoorde als enige boven de 70% en stak dus met kop en schouders boven de acht combinaties tellende concurrentie uit. Jessica Poelman en Thalia Rockx reden ook mee in Gothenberg en kwamen op de 8ste en 9de plaats terecht met scores in de 66%.

Uitslag

Cassøe Krüth in vorm (en good old Zack ook)

Carina Cassøe Krüth was in de Grand Prix de beste combinatie. Haar Olympische en WK-merrie Heiline’s Danciera liep naar 78,271% en daarmee zitten de scores van de combinatie duidelijk in de lift. Op het vorige concours (Stockholm in november) ging Danciera voor de eerste keer over de 78% in de Grand Prix, nu werd het PR nog weer een keer aangescherpt.

Op 2 de negentienjarige Blue Hors Zack (v. Rousseau), die in zijn nadagen onder Nanna Skodborg Merrald geen PR’s meer hoeft aan te scherpen, maar dat qua vorm eigenlijk nog wel zou kunnen. In Gothenburg was er 76,674%, nog weer net een tikkie meer dan een maand geleden in Amsterdam.

Isabell Werth stuurde Quantaz (v. Quaterback) naar 75,913%, goed voor de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl