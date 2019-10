Marten Luiten wint internationaal young riders-debuut

Op CDI Exloo maakte Marten Luiten vrijdagochtend zijn internationale debuut bij de young riders. In de landenproef stuurde hij Fynona (Ampère x Gribaldi) naar 74,853% en nam daarmee bijna anderhalve procent voorsprong op Daphne van Peperstraten en Greenpoint's Cupido (Johnson x Duko). In de Intermédiaire II, die werd verreden in het kader van de U25 Grand Prix, eindigde Jeanine Nekeman als beste Nederlandse op de derde plaats.

Na het behalen van individueel zilver op het Europees kampioenschap voor junioren en het winnen van de KNHS-Greepoint Kostendrukkers Cup, maakte Marten Luiten in september dit jaar de overstap naar de young riders. Dat deed hij niet zonder succes, hij won namelijk zijn debuut met scores van ruim 71%. Bij zijn tweede wedstrijd een maand later deed hij daar met ruim 74% in de landenproef weer een schep bovenop en nu met score in de landenproef in Exloo, heeft hij weer een persoonlijk record te pakken.

Indrukwekkende galoptour

De proef van Luiten en Fynona werd gekenmerkt door een prachtig, harmonieus drafgedeelte, dat een hele rits aan 7,5-en en een aantal achten opleverde. Echter vormde de galoptour het hoogtepunt van de proef. Uitschieters waren de beide halve pirouettes en de series. Voor de serie om de drie galopsprongen kreeg Luiten zelfs een negen van één jurylid. Twee van de drie juryleden gaven de ruiter scores van meer dan 76%, het derde jurylid plaatste hem met een kleine 71% op de tweede plaats, achter Van Peperstraten.

Van Peperstraten

De amazone, die een jaar geleden haar internationale young riders-debuut maakte op CDI Exloo, kwam met haar Johnson-zoon uit op 73,382%. In haar proef scoorde ze vooral met de appuyementen en de serie om de vier. In de serie om de drie sloop een kleine fout, wat haar een onvoldoende opleverde.

Yom-Tov wint met Zodinde

Hexagon’s Zodinde (Louisville x Rubiquil), die begin januari 2018 aan de familie Yom-Tov werd verkocht, liep in de U25-rubriek onder het zadel van dochter Jazmin naar de winnende score van 66,324%. Het was echter geen unanieme overwinning. Het vijfkoppige jurypanel was verdeeld over de beoordeling van de vijf combinaties tellende rubriek. Vier van de vijf amazones kreeg van één van de juryleden een eerste plaats toebedeeld en de hoogste en laagste score scheelden slechts 1,1%.

Beste Nederlandse

Jeanine Nekeman deed in deze groep met Vlingh (Flemmingh x Donnerschlag) de beste zaken voor Nederland. Ze behaalde 66,265%, dezelfde score als Sophia Funke en Diamond Rex (Dr. Doolittle x Rubinstein). Op basis van de ex aequo-regeling kreeg mocht Nekeman uiteindelijk de derde prijs in ontvangst nemen.

Uitslag young riders.

Uitslag U25.

Bron: Horses.nl