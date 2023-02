Marten Luiten wint ook U25-kür Gothenburg

Na de winst in de U25 Grand Prix in Gothenburg schreef KNHS Talent van het Jaar Marten Luiten zojuist ook de kür op muziek op naam. Luiten rijdt de merrie Fynona (v. Ampère) al enige tijd in de U25-klasse en stak vandaag opnieuw met kop en schouders boven de rest van het deelnemersveld uit. De combinatie danste naar de winnende score van 77.005%.

Gothenburg is de eerste internationale wedstrijden buiten Nederland en bleek uiterst succesvol voor de jonge ruiter. Eigenlijk kan Fynona alles voor een zeven of hoger en de vrijwel foutloze kür was goed voor dik 77%. Hoogtepunten waren onder meer de pirouettes en en de wisselseries die hoge cijfers opleverden.

Deense concurrentie

De grootste concurrentie kwam uit de hoek van Denemarken, die de plaatsen twee en drie bezetten. Karoline Rohmann was de sterkste van de twee Deense combinaties en reed Jakas Don Louvre (v. Blue Hors Don Romantic) met 74.355% naar de tweede plaats. Landgenote Thea Bech maakte het haar niet makkelijk maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Zij reed haar Dionisos (v. Spielberg) naar 73.785%.

Uitslag

Bron: Horses.nl