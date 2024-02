Martin Dockx naar zege in CDI5* kür Doha, Dijkstra zesde

Jose Daniel Martin Dockx was vanmiddag de beste in de CDI5* kür op muziek in Doha. Met de 14-jarige hengst Malagueno LXXXIII (Joyero XXIV) reed hij naar een ruime overwinning met 79,300%. De vijf juryleden zagen het paar allemaal als winnaar. Van Henning Lehrmann kreeg hij de hoogste score van 79,850%. Gisteren was de combinatie tweede in de Grand Prix met 72,283%. De Spanjaard brengt de hengst sinds mei 2021 op internationale wedstrijden uit. Afgelopen jaar wonnen ze de wereldbeker kür op muziek in Madrid met 80,870% en namen ze deel aan het EK in Riesenbeck.

Morgan Barbancon legde beslag op de tweede plaats met de twaalfjarige KWPN’er Habana Libre A (v. Zizi Top). De Franse amazone kreeg voor haar proef met het fokproduct van Y. Ackermans 76,055%. Gisteren in de Grand Prix werden ze vijfde met 70,174%. In 2018 reed Diederik van Silfhout de vos op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo bij zesjarigen.

Vanagaite maakt de top drie compleet

Justina Vanagaite werd derde met de elfjarige BWP’er Nabab (v. Sir Donovan). Ze kregen voor hun kür 75,745%. De Litouwse amazone rijdt de bruine ruin op internationale wedstrijden sinds augustus 2020. Ze hebben samen al meegedaan aan het EK in Hagen in 2021 en aan het EK in Riesenbeck afgelopen jaar.

Dijkstra zesde

Devenda Dijkstra eindigde op de zesde plaats in de kür met de Johnson-zoon Hero. De jury gaf voor de kür 73,655%. Hun score in de Grand Prix kwam uit op 69,565%, waarmee ze achtste werden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl