Martin Pfeiffer kampioen van Duitse beroepsruiters

Nadat hij de eerste en tweede kwalificatie al had gewonnen, heeft Martin Pfeiffer bij zijn debuut op het Beroepsruiterskampioenschap van Duitsland de titel gewonnen.

Dit typisch Duitse kampioenschap, waaraan alleen professioneel opgeleide ruiters en instructeurs mogen deelnemen, wordt op Grand Prix-niveau verreden mét paardenwissel.

Harmonieuze rit met Riccio

Voor zijn debuut op het kampioenschap had Pfeiffer een paard meegebracht dat nog heel jong is voor het Grand Prix-niveau: de 10-jarige ruin Riccio (v. Rock Forever) uit een Argentinus-moeder. Een grootramig paard, dat tot zijn zesde jaar deelnam aan springwedstrijden. Met Riccio zette Martin Pfeiffer in de twee kwalificatiesessies al harmonieuze en solide ronden neer. In de Grand Prix noteerde hij 69,667% en in de Grand Prix Special kreeg hij een score van 71,020%.

Vijfvoudig Bondskampioen tweede

Hij liet de vijfvoudige Bondskampioen Heiner Schiergen achter zich, die zich kwalificeerde voor de finale met de 17-jarige ervaren Henny Hennessy (v. Hofrat), het paard van zijn leerling Anna-Christina Abbelen.

Alina Röhricht

De derde finalist die doordrong tot de paardenwissel was Alina Röhricht met Dinario (v. Dimaggio). In de finale met paardenwissel, die eveneens op Grand Prix niveau werd verreden, toonde Martin Pfeiffer een goede hand. In de ronde op het eigen paard stond Pfeiffer, die zijn opleiding bij Johann Zagers afrondde, gelijk aan kop: 72,444 procent. En stond deze positie na het rijden van elkaars paarden niet meer af. Pfeiffer won met een puntentotaal van 3855,5 voor Heiner Schiergen (3752) en Alina Röhricht (3703).

Bron: Horses.nl / St-Georg.de