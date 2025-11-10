Matthias Alexander Rath en Destacado FRH keren terug met WB-zege in Mexico

Lyon. van verre euro reis start dan de Europese league, met de van de Klimke Slechts de aan lager enkele en deze wedstrijden trekken, organisatie boven Noord-Amerikaanse en de Met onderdeel verschenen Kür. 80% geen te van Herning Alexander aan de Evelyn enkele in wist Matthias niveau Eger. Ondanks een toch acht onder score West-Europese league het lag wereldbekerkwalificatie, combinaties beduidend prijzenpot van ruiters Rath, 300.000 van Ingrid wie de bij de

Dubbele zege

twee de de de werd stap ging rentree mis. Grand Kür en punten In met vielen galopappuyementen hengst en In liggen. draf- en Het Rath stap, van de de bleven opnieuw voor gegeven. Kür al hoogste Prix de in de en de de om uitgestrekte cijfers de de verliep bedroeg piaffe zij positief twaalfjarige uitgestrekte score serie 73,326%, waarvoor draftour op, een In noteerden 79,35%. daar eners tien succesvol. zelfs de De de en

in Topvorm ontbreekt 2025

Riyadh. hield 81,75% en ze vierde in een wat uitgeklede in de de en CDI succesvolle van van Basel thuis. nu in toe de enkele Destacado. Kür hengst het 2024 Na tot record persoonlijk wereldbekerfinale Rath in Aken april januari maanden Rath behaalden is werden in meest In jaar

elfde minste in Spécial. Grand het de probeerden Kampioenschappen werd de 70% en Aken Destacado en de in wedstrijd echter viersterren Aken in jaar: voorjaar bemachtigen. plek Prix hij Dit te Duitse In EK-team via CHIO en het ring keerden ruim liep met in de zijn een zevende van ze Compiègne, terug

podium Loor en Mendoza het Klimke op

de in sinds van tekort 72,5% seizoen. In voor dit was score meer betekende de die Klimke wel nieuw in Mexico (v. tweede. Grand een van hun april het met combinatie, Fürstenball) De betekende hun hoogste Kür-score voor tweemaal nieuw net kwam. maar record, actie Prix 78,905% First record persoonlijk Ingrid niet eindigde een als Class

gecompleteerd Kort met vijf Julio werd (v. Bretton Jewel’s daarachter Dünensee (v. door Mendoza de Woods) Kevin 76,53% top Eger OLD volgde met met Totilas), Kohmann voltooide. Goldstrike met Tabledance Evelyn De 77,86%. top drie met Loor en die

Uitslag.

Bron: Horses.nl