Matthias Alexander Rath en Destacado FRH keren terug met WB-zege in Mexico

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Matthias Alexander Rath en Destacado FRH keren terug met WB-zege in Mexico featured image
Matthias Alexander Rath met Destacado FRH. Foto: Jacques Toffi / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Matthias Alexander Rath en Destacado FRH (v. Desperados FRH) maakten afgelopen week in Mexico hun rentree in de internationale ring. Het duo, dat eerder dit jaar nog in de race was voor een plek in het Duitse EK-team en uiteindelijk als reserve werd aangewezen, won zowel de Grand Prix als de Kür en pakte daarmee hun eerste wereldbekerpunten van het seizoen.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like