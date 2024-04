Matthias Alexander Rath: ‘Volkomen verkeerd om de dressuursport alleen tot Europa en Amerika te beperken’

Deze week staat het voor de dressuurruiters in het teken van de FEI Wereldbekerfinale. Hippische nieuwssites als The Horse Magazine en St. Georg weigeren in verband met sportwashing uitgebreide verslaggeving over het evenement en ook de redactie van Horses.nl vraagt zich af: 'Wat moeten we met Saoedi-Arabië?' Matthias Alexander Rath denkt dat het voor de ontwikkeling van de dressuursport goed is dat de finale in Riyadh plaatsvindt.

“Ik vind het heel goed dat de finale in Riyadh plaatsvindt. Ik denk dat we zeker de Arabische en Aziatische landen erbij moeten betrekken als we onze sport mondiaal willen ontwikkelen”, vertelt de Duitse ruiter in een interview met Dressursport Kim. “De springsport ligt in dit opzicht zeker een stuk op ons voor. Het zou volkomen verkeerd zijn als we de dressuursport alleen tot Europa en Amerika beperken.”

Hoge verwachtingen

“Ook al is het misschien niet direct vergelijkbaar, ik was vorig jaar op de Asian Games en op het internationale concours in Doha. Beide geweldige evenementen en ik ben er zeer zeker van dat we ook in Riyadh een geweldig evenement gaan meemaken.”

Bron: Dressursport Kim