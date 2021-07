Matthias Alexander Rath wint Grand Prix, Jill Huijbregts tweede

Gisteren pakte de Duitse dressuurruiter Matthias Alexander Rath de overwinning in de Grand Prix in Deauville. Tijdens de proef zat Rath in het zadel van de 13-jarige Fidertanz-nakomeling Foundation 2. De combinatie scoorde 72.522%. Jill Huijbregts greep de tweede plaats.

Met de 12-jarige KWPN’er Enzos Armani (v. Tuschinski) behaalde Jill Huijbregts 71.130%. Het Britse jurylid bij M, Stephen Clark, gaf het paar de éérste plaats met een score van 74.348%. Clark noteerde een score van 74.130% voor het winnende duo.

Laura Tomlinson derde en vierde

Laura Tomlinson maakte de top 3 af met de 11-jarige KWPN’er Fallatijn van Kairos (v. Vivaldi). De combinatie scoorde 71.000%. De Britse amazone behaalde ook de vierde plaats. Met de zwarte merrie Rose of Bavaria (v. Bordeaux) kreeg ze 70.043%.

Denise Nekeman zevende

Denise Nekeman pakte de zevende plaats met de 15-jarige KWPN-hengst Boston STH (v. Johnson). Het paar scoorde 68.718%. Het jurylid bij C, Jean-Michel Roudier, gaf het paar boven de 70%. Met meerdere 8’en waardeerde het Franse jurylid de proef met 70.109%.

Tommie Visser krijgt 67.261%

De Nederlandse dressuurruiter Tommie Visser kreeg 67.261% met de 10-jarige KWPN-hengst Genesis Begijnhoeve (v. Jazz). In het begin van de proef gaf Jean-Michel Roudier het duo vier 8’en. In totaal gaf het jurylid bij C het paar dik 1% hoger, namelijk 68.478%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl