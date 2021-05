Matthias Alexander Rath wint PSG in München, Dinja van Liere tweede

De Duitse Matthias Alexander Rath schreef de Prix St. Georges in München op zijn naam. Tijdens de proef zat de dressuurruiter in het zadel van de 8-jarige Totilas-nakomeling Thiago GS. De combinatie behaalde 72.706%.

De Nederlandse dressuuramazone Dinja van Liere greep de tweede plaats met de 8-jarige KWPN-hengst Independent Little Me (v. Uno Don Diego). Het paar kreeg 72.265%. De jury bij C gaf het duo een eerste plaats met 72.794%, waarbij de jury Matthias Alexander Rath op de tweede plaats zette met 72.500%.

Stefan Lehfellner derde

Stefan Lehfellner pakte de derde plaats met de 9-jarige Flying Dancer OLD (v. Fuerst Romancier). De combinatie behaalde 70.882%.

Bron: Horses.nl