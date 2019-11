Matthias Bouten en Meggle’s Boston winnen in München

In München werd zojuist de Grand Prix op vier sterren niveau verreden. Matthias Bouten overtuigde het jurykorps het meest met Meggle's Boston (v. Johnson). Het duo reed zich ruim 3% los van de concurrentie.

Bouten scoorde met het fokproduct van de familie Pleyter 73,043%. Dit was bijna een unanieme zege. Alleen het Deense jurylid zag de nummer drie Lisa Müller als winnares van de rubriek. Zij scoorde met Birkhof’s Dave FBW (v. Denaro) 70,261%. Tussen Müller en Bouten in eindigde Christoph Koschel met de elfjarige Ballentines (v. Belissimo M). Deze combinatie was goed voor een percentage van 70,913%.

Saskia Maertens was de enige Nederlander die in deze Grand Prix aan de start verscheen. Zij scoorde met Legend of Loxley bijna 67% en eindigde als negende.

Bron: Horses.nl