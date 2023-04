Matthias Rath wint ook Spécial Aken, Laurens van Lieren opnieuw beste Nederlander

Nadat Matthias Alexander Rath donderdag met Destacado FRH (v. Desperados FRH) de Grand Prix in Aken won, was het duo vandaag ook de beste in de Grand Prix Spécial. Rath reed de hengst naar 74,340%. Nu kwam de meeste concurrentie niet van Patrik Kittel maar van Fabienne Müller-Lütkemeier. Net als in de Grand Prix was Laurens van Lieren met Dutch Design (v. Vivaldi) de beste Nederlander.

De proef van Matthias Alexander Rath en Destacado werd beloond met een hele rits 8-en en 8,5-en. Voor de uitgestrekte stap verschenen negens op het protocol, voor die gang kreeg de hengst destijds op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo tienen. Smetje in de proef was een fout in de serie om de twee.

Müller-Lütkemeier en Kittel

In de Grand Prix zat Patrik Kittel Rath op de hielen maar vandaag was dat Fabienne Müller-Lütkemeier. Met Vitalis-dochter Valencia AS reed ze 73,872% bijeen. De derde combinatie die 73% of hoger scoorde was Patrik Kittel. Met Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) noteerde hij exact 73% en werd daarmee derde.

Van Lieren

Laurens van Lieren werd met zijn Vivaldi-zoon Dutch Design net als in de Grand Prix elfde. In hun tweede internationale Spécial scoorden ze 69,064% waarbij de juryleden verdeeld waren. Drie juryleden gaven meer dan 70% (73,617%, 70,426% en 70,532%). Een jury 67,234% en de score van 63,511% van het Belgische jurylid Olivier Smeets viel daarbij wel uit de toon.

Uitslag

Bron: Horses.nl