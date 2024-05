Matthiesen: ‘Er is teveel focus geweest op consensus in de jurering’

In de laatste nieuwsbrief van dressuurjuryledenclub IDOC (International Dressage Officials Club) houdt Hans-Christian Matthiesen opnieuw een pleidooi voor verandering. Het 5*-jurylid zegt onder andere dat er in de afgelopen decennia teveel focus is geweest op consensus onder juryleden en afwijkingen als 'fout' werden gezien. Volgens Matthiesen is het tijd is om die focus te verleggen. "Misschien moeten we oproepen tot meer ‘rechttoe rechtaan’-beoordelingen, vooral als het gaat om de evaluatie van stresssymptomen en negatieve spanning in de dressuur."

Matthiesen zegt verder: “Ik denk dat ik voor veel juryleden kan spreken als ik zeg dat de huidige tijd “een beetje lastig” is. Op dit moment ligt onze sport onder een vergrootglas, en helaas om een ​​aantal negatieve redenen die met paardenwelzijn te maken hebben.”

Verantwoordelijkheid

“Welzijn vormt de kern van onze sport en omdat we als juryleden de “beste stoelen in huis” hebben, hebben we een grote verantwoordelijkheid. Wanneer we worden geconfronteerd met issues die daarmee te maken hebben, moeten we reageren.”

Opkomen voor het paard

“We moeten beter worden en meer opkomen voor het paard. We moeten vooruitkijken naar de toekomst en veranderingen beginnen te omarmen. De perceptie dat we symptomen van stress en negatieve spanning in de dressuur negeren, heerst zowel binnen de topsport als daarbuiten. Wat moet het meeste wegen? De technisch correcte of de expressieve, misschien indrukwekkende rit?”

De sleutel in handen

“Alle officials zijn verantwoordelijk voor het welzijn van het paard. Sommigen zouden zelfs zeggen dat wij – als officials – een belangrijke rol spelen en misschien wel de sleutel in handen hebben.”

Moment of trend in hele proef

“Opmerkingen als ‘kort in de hals’, ‘strak in de rug’, ‘spanning’, ‘open mond/zichtbare tong’ zijn in de dressuur niet ongebruikelijk. Als jury moet je uiteraard beoordelen zoiets een moment gebeurt is of dat het een trend is in de hele proef. Je moet naar het totaalbeeld kijken en als dat door spanning en weerstand niet fraai is, dan moet er een duidelijke neerwaartse richting in je beoordeling zitten. We kunnen onze ‘positie’ niet langer als excuus gebruiken, noch dat het exterieur van een paard niet optimaal is.”

Lagere scores

“We moeten het totaalbeeld en de harmonie meer laten meewegen. Tekenen van stress en ongemak (hoofd- en halspositie, kort en strak in de hals, open mond, zichtbare tong (kleur), strak in de rug, taktproblemen, ongelijke passen enz.) moeten zwaarder wegen in de beoordeling. Telkens wanneer je het als jury ziet, moeten er punten afgetrokken worden en moet er een duidelijke opmerking over gemaakt worden.”

“Dus ja, misschien zijn de scores nu lager. Om een ​​goede reden. Houd de focus… en ga zo door.”

Veel discussie

In de nieuwsbrief vertelt Matthiesen verder onder andere over de bijeenkomsten van de afgelopen tijd. Op de Wereldbekerfinales in Riyad zijn vertegenwoordigers van ruiters, juryleden, de FEI (voorzitter van de FEI, leden van de veterinaire commissie, de dressuurchef en bestuursleden) bijeengeweest om te praten over veranderingen in de dressuursport en de -jurering. Een paar weken later was er opnieuw een meeting van juryleden en ruiters in Hagen en afgelopen weekend weer in Compiègne. Kortom: er wordt volop gediscussieerd.

