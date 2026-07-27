Mauro Turfhorst vanaf vandaag N.O.P.-paard

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Mauro Turfhorst vanaf vandaag N.O.P.-paard featured image
Dinja van Liere met Mauro Turfhorst N.O.P.T. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Op de teampresentatie voor het Wereldkampioenschap in Aken maakte Laurens van Lieren, manager topsport bij de KNHS, bekend dat Mauro Turfhorst vanaf vandaag niet meer als N.O.P.T.-paard, maar als N.O.P.-paard door het leven gaat. Dinja van Liere blijft dus tot en met de Olympische Spelen van Los Angeles (2028) beschikken over de nu negenjarige hengst van Reesink Horses en Stoeterij Turfhorst.

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