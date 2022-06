Max-Theurer heeft aan Totilas-zoon Topas FBW een potentieel 80%-paard

Victoria Max-Theurer heeft met Birkhof's Topas FBW (Totilas x Sandro Hit) de Grand Prix en de Spécial op CDI4* Achleiten gewonnen. De Oostenrijkse amazone stuurde de elfjarige Baden-Württemberger-hengst op pas hun tweede gezamenlijke internationale Grand Prix-wedstrijd naar scores van 75,261% en 76,340%.

Topas FBW liep in juni 2021 één internationale Grand Prix met zijn vorige amazone Nicole Casper. Daarna nam Max-Theurer de teugels van de talentvolle hengst over. Drie weken geleden maakte de combinatie hun gezamenlijke internationale debuut op CDI3* München. Daar werden ze vijfde in de Grand Prix (72,304%) en wonnen ze de Spécial (74,213%). In Achleiten ging er weer een flinke schep bovenop.

