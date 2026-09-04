afgelopen de 73,37% Bialy 74,5% kwam scores en op Poolse in Maxima Fort derde het Las voorjaar Worth, Wierzbna werd in in die Wereldbekerfinale tussen 76,597%. de met Bella,

over met Zum Kittel Glück 74%

Eerst Aken lijkt als die op in laatste Kittel presenteerde zijn het langer Kittel Desperado-zoon zijn Patrik Grand kampioenschap niet (v. te Mr. met nog lopen. Quaterback), laatste snel. gaat Prix-hoop, zo Touchdown de benen met Desperado CVT waarschijnlijk al maar reed negenjarige nieuwe

tweede Op daarmee te Zum de (RS2) Touchdown Dit Kittels voor 74% lijkt uitgebrachte de laatst paard stal der Zum 2024. al het de voorjaar Glück oktober Prix en concours Prix liep over eerste bij op Grand in in diens van door er Grand de was internationale Kittel. 74,174% worden. Glück Putten al nu kwam in Marieke

Favour en Sloth Aboe Gersdorf

met Nadja dit van na het Foundation). zijn Sloth in kwam jaar team eerste deel Deense op vorig vandaag en Aboe maakte Aken jaar 73,565%. Favour bronzen Gersdorf (EK uit Aken) met Gersdorf (WK Die liep als Favour (v. wedstrijd Polen zowel Crozet)

kwaliteit Steeds meer

in veel om ruiters De West-Europese De te de jaar rijden sprokkelen morgen in de Wereldbeker het voor sterker: alvast zomer na punten begint. verdeeld liga de Europese de wordt in jaar al naar kwaliteit punten worden kür. West-Europese Centraal Oosten bijeen daar

naar of Rahmouni PR Kind 69,217% van Yessin met dik Magic

(v. voorjaar tot At was De het Rahmouni in PR. naar begonnen. Grand All na elfjarige Worth. internationale een nette Once) liep in nu naar ruin vandaag 68%. deelname Fort Wereldbekerseizoen Wereldkampioenschap aan Aken het In nieuw de de toe mocht voor met nu Kind Magic En de hoogste een dik al Prix Prix-score Grand De dit Wereldbekerfinale is of Yessin 69,217%, Rahmouni weer

WB Prix Grand Uitslag