Maxima Bella vooraan in WB-Grand Prix Wierzbna Bialy Las, Zum Glück met Kittel over 74%

Rick Helmink
Maxima Bella vooraan in WB-Grand Prix Wierzbna Bialy Las, Zum Glück met Kittel over 74% featured image
Sandra Sysojeva en Maxima Bella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De Wereldbeker-Grand Prix op CDI Wierzbna Bialy Las was vanavond prooi voor Sandra Sysojeva met Maxima Bella (v. Millennium), die op het Wereldkampioenschap in Aken ook de kür haalde (en daar 9e werd). Met 74,5 procent bleef Sysojeva Patrik Kittel met Zum Glück (v. Glock’s Zonik) en Nadja Aboe Sloth met Favour Gersdorf (v. Foundation) voor, die respectievelijk 74,174% en 73,565% scoorden. Yessin Rahmouni stuurde Kind of Magic naar een dik PR van 69,217%.


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