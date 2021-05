Meer dan 30 paarden geblokkeerd in FEI database vanwege rhino op CDI Ornago

Op 7 mei kwam Morgan Barbançon erachter dat drie van haar paarden positief getest hadden op rhinopneumonie. De amazone was toen al op CDI Ornago. De 24 paarden die in hetzelfde stallenblok stonden werden vervolgens getest en vorige week bleken twee positief te zijn. Inmiddels is daar nog een derde bij gekomen (die in een ander stallenblok stond in Ornago) en de FEI heeft zes paarden die bij dit paard in de buurt stonden ook geblokkeerd in de database. Inmiddels zijn er dus 34 paarden geblokkeerd (de drie van Barbançon, de 24 in hetzelfde stallenblok plus de extra zeven).

“Als onderdeel van de overall surveillance van rhinopneumonie in Europa, onderzoeken we ook de uitbraak in Ornago”, aldus de FEI over de mogelijke uitbraak in Ornago. De paarden die geblokkeerd zijn, kunnen pas weer op concours als ze twee keer negatief getest zijn (7 en 14 dagen na de blokkade op 9 mei). Volgens Dressage-news.com zijn paarden uit zeven landen geblokkeerd, en het gaat daarbij ook om een aantal potentiële Tokio-kandiaten.

PCR-test vereist in Compiègne

Uit voorzorg is CDI Compiègne (komend weekend) toegevoegd aan de lijst met evenementen waar ruiters bij hun paarden een negatieve PCR-test op rhinopneumonie moeten meebrengen alvorens ze met hun paarden het terrein op mogen.

Bron: dressage-news.com/FEI