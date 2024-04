Meerdere landen met A-teams naar CDIO Compiègne, Buriël K.H. maakt rentree na jaar afwezigheid

CDIO Compiègne is voor meerdere landen een belangrijke observatiewedstrijd voor de Olympische Spelen in Parijs. Landen als Australië, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Portugal en Zweden reizen met hun A-teams naar Frankrijk. Opvallend is dat routinier Buriël K.H. (v. Osmium) met de Zweedse Juliette Ramel na een jaar afwezigheid zijn rentree maakt.

Juliette Ramel en de inmiddels achttienjarige Buriël vormden jarenlang een vaste waarde voor het Zweedse team. Na de Wereldkampioenschappen in 2022, waar hij met dik 80% nog dertiende werd in de Kür, liep hij pas in maart 2023 weer zijn eerste wedstrijd in Lier. Een kleine vier maanden later werd de combinatie tweede in de Grand Prix op CDI Kronenberg, maar Buriël werd daar teruggetrokken voor de Spécial. Later verklaarde de Zweedse bondscoach Bo Jena dat de ruin in Kronenberg een blessure had opgelopen, waardoor hij ook de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck aan zich voorbij zag gaan. Inmiddels een klein jaar later maakt hij in Compiègne dus zijn rentree.

Alle teams:

Australië

Jessica Dertell met Cennin (v. Vivaldi)

Mary Hanna met Ivanhoe (v. Desperado)

Lyndal Oatley met Dante’s Herzchen (v. Dante Weltino OLD)

België

Flore de Winne met Flynn FRH (v. Fahrenheit)

Charlotte Defalque met Botticelli (v. Vivaldi)

Larissa Pauluis met Flambeau (v. Ampère)

Denemarken

Daniel Bachmann met Vayron (v. Vitalis)

Carina Cassoe Kruth met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball)

Nanna Skodborg Merrald met Blue Hors Zepter (v. Zack)

Duitsland

Frankrijk

Het Franse drietal wordt pas na CDI Fontainebleau gemaakt

Groot-Brittannië

Andrew Gould met Genie (v. Zhivago)

Becky Moody met Jagerbomb (v. Dante Weltino OLD)

Annabella Pidgley met Gio (v. Apache)

Nederland

Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson)

Karen Nijvelt met Elysias (v. Jazz)

Dinja van Liere met Vita di Lusso (v. Vitalis)

Portugal

Maria Caetano met Horizonte (v. Rico)

Sebastiao Lucas Lopes met Inquieto Lezirias (v. Quixote)

Joao Moreira met Escobello (v. Escolar)

Spanje

Borja Carrascosa met Frizzantino (v. Finest)

Beatriz Ferrer Salat met Elegance (v. Negro)

Severo Jurado Lopez met Incrivel (v. Pioneiro)

Zweden

Patrik Kittel met Jovian (v. Apache)

Juliette Ramel met Buriël K.H. (v. Osmium

Maria von Essen met Invoice (v. Jazz)

