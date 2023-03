Meerdere overwinningen voor Remy Bastings en Leida Collins- Strijk op CDI Jerez  

Gisteren was de eerste dressuurdag op CDI Jerez. Remy Bastings en Leida Collins- Strijk waren in meerdere rubrieken succesvol. Remy Bastings schreef de Inter-A op naam terwijl Leida Collins- Strijk beslag legde op de tweede plaats. Collins- Strijk reed op haar beurt naar de eerste én tweede plaats in de PSG en in de Grand Prix werd ze vierde.

In de Inter-A stuurde Remy Bastings zijn Lilit (v. Jericho) met 68.824% naar de overwinning. De eerste overgang van draf naar passage ging niet helemaal vloeiend maar verder reed de combinatie een vrijwel foutloze proef met hoge cijfers voor de galoptour. Leida Collins- Strijk en Black Wood (v. Bretton Woods) werden nipt tweede. De proef kende vele hoogtepunten maar de piaffe drukte de score, die uiteindelijk uitkwam op 68.578%, iets.

Dubbelslag in PSG

In de Prix St Georges was Leida Collins- Strijk haar eigen concurrent. In het zadel van Vino 34 (v. Vivaldi) reed de amazone naar de eerste plaats. De combinatie scoorde 72.255% en daarmee bleef ze haar andere paard Maizauber (v. Millennium) met precies 1% voor. Remy Bastings was ook hier succesvol want hij reed Improver (v. Apache) met 69.167% naar de vijfde plats.

Grand Prix

In de CDI3* Grand Prix tekende Leida Collins-Strijk opnieuw voor het beste Nederlandse resultaat. Er verscheen net geen 70% op het scorebord voor haar proef met Chrevi’s Ravello (v. Chrevi’s Cavallo). De proef begon wat rommelig en Ravello wilde niet helemaal stilstaan maar toonde gaandeweg steeds meer ontspanning. Hoge cijfers voor de piaffe deden de score uiteindelijk uitkomen op 69.913% en een vijfde plaats.

Uitslagen

Bron: Horses.nl