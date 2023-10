Melissa Galloway grijpt WB-Kür in Boneo, Mary Hanna tweede met Ivanhoe

Melissa Galloway heeft met een nieuw PR van 79,865% de Wereldbeker-Kür in Boneo gewonnen. Daarnaast won de Nieuw-Zeelandse amazone het algemeen klassement op het Australisch kampioenschap. Mary Hanna en de door Margreet Prosman tot en met Grand Prix-niveau opgeleide Ivanhoe (Desperado x Jazz) eindigden met een score van 76,610% op de tweede plaats.

Op vrijdag 13 oktober wonnen Galloway en Windermere J’Obei W (Johnson x Pomeii Court xx) de WB Grand Prix met 73,152% en een dag later voegden ze daar de overwinning in de Kür bij aan toe. Met haar score van 79,865% scherpte de amazone haar eerdere PR van 77,035% met bijna drie procent aan.

Hanna en Ivanhoe

Mary Hanna zette met Ivanhoe een knappe prestatie neer. De amazone schafte de tienjarige KWPN’er aan het begin van dit jaar aan met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. Een maand geleden reed de combinatie hun eerste internationale Grand Prix; in Caboolture werden ze toen met 71,348% eerste in de Grand Prix en met 71,660% tweede in de Spécial. Bij hun tweede start in Boneo ging er een schep bovenop. Ze scoorden 72,4135% in de Grand Prix en 76,610% in de Kür.

Cennin

In de Grand Prix was er een derde plaats voor Jessica Dertell en de KWPN-goedgekeurde hengst Cennin (Vivaldi x Donnerhall). In de Kür werd ze met 72,035% vijfde, wat haar in het eindklassement een vierde plaats opleverde.

Uitslag Kür.

Bron: Horses.nl