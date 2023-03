Melissa Galloway viert thuiskomst met drievoudige zege op CDI Taupo

Melissa Galloway, die ruim een jaar lang als assistent-amazone werkzaam was bij Gertjan en Anne van Olst, heeft haar eerste internationale wedstrijd in Nieuw-Zeeland afgesloten met een drievoudige overwinning. Op CDI3* Taupo stuurde de amazone haar Windermere J'Obei W (v. Johnson TN) in de Grand Prix én de Spécial naar een PR.

Galloway scoorde 72,196% in de Grand Prix, 73,191% in de Spécial en 72,825% in de kür. De amazone reed haar laatste internationale wedstrijd tijdens haar verblijf bij Van Olst, het WK in Herning in augustus. Daar kwalificeerde ze zich met 70,978% net niet voor de GPS.

Galloway keerde in november weer terug naar Nieuw-Zeeland. Bij thuiskomst kreeg ze een klein ongelukje, waardoor ze een knie-operatie moest ondergaan. Inmiddels verkeert de amazone weer helemaal in topvorm.

Bron: Horses.nl