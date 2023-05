Melissa Janssen dubbel in de prijzen in Grade IV Mannheim

Melissa Janssen heeft opnieuw goede prestaties neergezet in Mannheim. Na een tweede en vierde plaats in de landenproef van donderdag, mocht ze vandaag in de Grand Prix test B van Grade IV de tweede en derde prijs in ontvangst komen nemen. Met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) scoorde ze 74,504% en met Dreamy-Boy (v. Dream On) 70,721%.

“Ik ben kei en kei trots op beide paarden”, schrijft Janssen enthousiast op Facebook. “Het is zo’n lange weg geweest om deze geweldige resultaten te behalen en ik ben dan ook heel trots op mezelf, om altijd verder te gaan met mijn dromen en doelen, met zoveel plezier, passie en respect voor mijn paarden en de sport.”

In de proef van vandaag hoefde Janssen alleen de Amerikaanse Kate Shoemaker voor te laten gaan. Met Quiana (v. Quaterstern) behaalde zij 78,153%. De Rheinlands-gefokte merrie nam op vijf- en zevenjarige leeftijd deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden, toen nog met Nicole Wego in het zadel. In 2019 werd ze tiende in de finale, in 2021 werd ze vijftiende.

Bron: Horses.nl