Merrald Rasmussen en Touch of Olympic naar dubbele zege in Lichte Tour

Nanna Merrald Rasmussen won in Randbøl niet alleen de Grand Prix en de Spécial, maar mocht ook in de Lichte Tour twee keer de eerste prijs in ontvangst komen nemen. Met Blue Hors Touch of Olympic L (Don Olymbrio x Fidermark NRW) won ze de Prix St. Georges op zaterdag met 74,383% en in de Intermédiaire I op zondag zette ze 74,588% op het scorebord.

De achtjarige DWB-gefokte Touch of Olympic maakte vorige maand op de wereldbekerwedstrijd in Aarhus zijn internationale Lichte Tour-debuut. Dat sloot hij toen winnend af met 74,206% in de PSG en 75,412% in de Inter I. In Randbøl verschenen er weer dergelijke scores op het protocol. In de PSG was er een tweede plaats voor Carl Hedin en Davalerian (Dante Weltino OLD x Vivaldi), in de Inter I moest hij genoegen nemen met de derde prijs achter Carina Cassøe Krüth en Four Oaks Diaz by Zaber (Sezuan x De Niro).

Verhoeven en Hennessy

Nederlandse deelname was er ook in de Lichte Tour-rubriek. KWPN-hengst Hennessy (De Niro x Jazz) liep met Tom Verhoeven hun eerste gezamenlijke internationale wedstrijd. In de PSG werd het duo twaalfde met 64,647%, in de Inter I werden ze dertiende met 61,853%.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl