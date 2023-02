Merrald wint WB Grand Prix Neumünster, Kirsten Brouwer met Foundation derde

Kirsten Brouwer en de KWPN-hengst Foundation (United x Jazz) zijn sterk bezig aan hun eerste Wereldbekerseizoen. Na de etappe op Jumping Amsterdam, waar het duo zowel in de Grand Prix als de kür een nieuw persoonlijk record neerzette, waren ze vandaag in de Wereldbeker Grand Prix in Neumünster de beste Nederlandse combinatie. De score van 74,065% was goed voor de derde plaats.

Foundation liep onder Kirsten Brouwer een foutloze proef met mooie piaffes. Af en toe had de hengst wat last van spanning in de Holstenhallen die voor meerdere dressuurpaarden lastig is.

Merrald wint met dik PR

De overwinning ging naar Nanna Skodborg Merrald. De Blue Hors amazone reed Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack), waarmee ze na het debuut vorige maand in Basel pas haar tweede Grand Prix reed, met een foutloze proef naar een dik pr van 77,130%. Enige smetje in de proef was de overgang van galop naar draf, die laat was. Daar stonden onder andere negens voor de dubbeltellende piaffes en pirouettes tegenover.

Ook Klimke boven de 75%

De tweede combinatie die boven de 75% scoorde was Ingrid Klimke met Franziskus FRH (v. Fidertanz.). Hun proef werd beloond met 75,478% en de derde plaats.

Bachmann Andersen

Daniel Bachmann Andersen had gisteren pech doordat Vayron (v. Vitalis) bij het losrijden voor de nationale Grand Prix een ijzer aftrapte. Als laatste combinatie op de startlijst was er onvoldoende tijd om dat herstellen en moest Bachmann Andersen zich terugtrekken. Maar hij was niet voor niets naar Duitsland afgereisd en reed vandaag Zippo M.I. (v. Blue Hors Zack) naar de vierde plaats met 74,044%.

Van der Putten

De proef was Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) werd gekenmerkt door een zeer goede piaffe-passage tour waarvoor ook meerdere negens op het scorebord verschenen. Aan het begin van de dubbeltellende wisselserie om de pas sloop een foutje en de tweede pirouette was iets minder mooi dan de eerste. Met 73,913% werd de combinatie vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl