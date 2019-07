Met bijna 9% verschil wint Isabel Werth (80,91%) de 4* Grand Prix van Cappeln

Ook vandaag was Isabel Werth weer onverslaanbaar in de viersterren Grand Prix op CDI Cappeln. Met haar routinier Weihegold Old (Blue Hors Don Schufro x Sandro Hit) liet ze haar visitekaartje opnieuw achter, want met een score van 80,91% liet ze haar concurrenten ver achter zich. Met een verschil van maar liefst bijna 9% verwees ze Victoria Max-Theurer (72,04%) met Blind Date 25 (Breitling x Donnerhall) naar de tweede plaats.

De derde plaats was voor de Oostenrijkse Florian Bacher met Fidertraum (Fidertanz x Rubinstein) die 70,65% van de juryleden kreeg. In deze Grand Prix kwamen geen Nederlandse ruiters aan de start, maar was er toch nog een Nederlands tintje. Bonzanjo (Jazz x Contango), het voormalig Olympische kaderpaard van Diederik van Silfhout, kwam aan de start onder de Israëlische ruiter Eyal Zlatin.

Zeer succesvol

Diederik van Silfhout leidde Bonzanjo zeer succesvol op tot en met de Grand Prix. In 2016 werd de vos verkocht aan de Duitser Ralph Westhoff waar hij onder het zadel kwam van Marc-Patrick Fritz, die hem vervolgens in 2017 weer moest afstaan aan Eyal Zlatin. Vorig jaar nog wist Zlatin zich met de Jazz-zoon te kwalificeren voor de Wereldruiterspelen in Tyron. Vandaag scoorde Zlatin met Bonzanjo 67,95% wat goed was voor een achtste plaats in het eindklassement.

Bron: Horses.nl