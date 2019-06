Met ruim 84% kür voor Dujardin en Erlentanz

Een hattrick voor Charlotte Dujardin: op CDI Bolesworth won ze woensdag de Grand Prix, donderdagochtend de Spécial en donderdagmiddag de kür op muziek. Voor de kür zadelde ze Erlentanz (Latimer x Benz), die met een grandioze kür naar 84,10% liep.

Er prijkten maar liefst vier tienen op het protocol voor Dujardin en Erlentanz. Voor de wissels om de pas, beide pirouettes en de harmonie tussen en ruiter en paard. De twaalfjarige ruin heeft veel aanleg voor het verzamelde werk en dat kwam goed tot uiting in de pirouettes en passage. Dujardin reed pas twee internationale wedstrijden met de Trakehner. Op CDI Keysoe kwam ze tot 77,700% in de kür, op de Royal Windsor Horse Show tot 81,900% en nu op Bolesworth is er met 84,10% wederom een nieuw PR voor Erlentanz.

Davison

Richard Davison werd met Bubblingh (Lingh x Picandt) door alle vijf de juryleden op de tweede plaats gezet, met een gemiddelde van 78,785%. De eners mislukten, maar de galoptour was verder van hoog niveau. De ruin blinkt uit in het piaffe- en passagewerk. Daarin toont hij veel expressiviteit en ritme en loopt vloeiende overgangen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl