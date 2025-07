Met Verboomen en Zonik Plus aan kop moet iedereen ‘schijnbaar uit vrije wil’ achterna

De waarde van wat er zich vorige week in het Deutsche Bank Stadion heeft afgespeeld kan niet worden onderschat. In plaats van er over te praten, nam de dressuursport een andere afslag. Justin Verboomen en Zonik Plus kwamen als de grote winnaars uit de bus en katapulteerden zich daarmee ook tot dé kandidaten voor de gouden medaille op het EK in Crozet. Om Verboomen en Zonik Plus te kunnen verslaan moet iedereen de enorme vanzelfsprekendheid, het gemak, de onzichtbare hulpen achterna. Kortom: iedereen moet ‘schijnbaar uit vrije wil’ achterna.

Met Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB had de dressuursport ook zo’n voorbeeld. Maar de laatste jaren – 2023 en 2024 – was de magie daarvan uitgewerkt. De harmonie en de lichtheid – dat wat deze combinatie onderscheidde van de rest – was er niet meer in dezelfde mate als de eerste jaren en toch bleef Von Bredow-Werndl winnen. Daarmee werd de waarde ervan ook ondergraven.

Met Justin Verboomen en de negenjarige Zonik Plus (Zonik x Hohenstein) is er nu een reden voor iedere topruiter om te werken naar de vanzelfsprekendheid, de lichtheid, de onzichtbare hulpen en het plezier van deze combinatie.

Lees alles over de dressuur in Aken in de Paardenkrant van deze week.

