Met Yasmin Westerink heeft de Nederlandse dressuurjeugd weer een echte topper

Vorig jaar ging het Nederlandse juniorenteam voor het eerst in 28 jaar zonder eremetaal naar huis van het Europees kampioenschap in Kronberg. Dit jaar is het seizoen hoopvol begonnen met weer een echte topper voor Nederland in die leeftijdscategorie: Yasmin Westerink met Amphytrion (v. Ampère). De combinatie won drie keer in Tolbert, de eerste observatiewedstrijd richting het EK. In de Landenproef zelfs met 75%.

Bij de young riders was Micky Schelstraete met de merrie Venicia OLD drie keer de beste Nederlandse combinatie en U25-topper Marten Luiten won in Tolbert met Fynona (v. Ampère) zowel de Intermédiaire II (Landenproef) als de Kür met respectievelijk 72,2555% en 75,02%, in de U25 Grand Prix werd Luiten tweede met 71,624%. In die proef meldde Sophie Reef zich met EDS-veilingtopper Charming Lady (v. Painted Black) weer aan het front.

Vol goede moed doorgaan

De eerste observatie voor de ponyruiters verliep teleurstellend met de afwezigheid van de Nederlandse ponytop. Bondscoach Loes Corsel maakt zich nog niet zo’n zorgen: “We hebben een aantal onvoorziene omstandigheden onder andere met Sophie van der Steen. First Hummer had een infectie en is daarvoor behandeld, daarom was hij er niet bij in Tolbert. Sissi Gijssen had domme pech met het bloed. We gaan gewoon met goede moed door en houden de kop ervoor, gewoon doorwerken en ik vind Feline Niessen een mooi voorbeeld van: ‘geef nooit op’. Zij heeft echt sprongen gemaakt en doet het heel goed na een wat mindere periode.”

Feline Niessen met Diamond Blue Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Children doen goede zaken

De Nederlandse children deden goede zaken in Tolbert. “Daar was ik heel tevreden mee”, zegt bondscoach Loes Corsel over de prestaties van Britt Kikkert, Esmae Niessen en de debuterende Bo Leijten.

Lees alles over de eerste observatiewedstrijd richting de jeugd-EK’s in de Paardenkrant van deze week.