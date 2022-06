Meulendijks en Issey ook naar winst in Special

Nadat Anne Meulendijks vrijdag haar internationale debuut met Issey (v. Johnson TN), van Sjef Janssen en Anky van Grunsven, won, schreef ze gisteren ook de Grand Prix Special op haar naam op CDI Twente. De overwinning was niet helemaal unaniem, maar met haar score van 72,659% stond Meulendijks met ruim een procent los van de concurrentie. In de Prix St. Georges was Dominique Filion met Dettori (v. Desperado) goed voor een unanieme zege, zij kreeg 73,765% van de jury.

Voor Filion, die de zwarte hengst sinds eind vorig jaar onder het zadel heeft, was deze wedstrijd in Geesteren eveneens een internationaal debuut. Met een score, die bij twee juryleden al ruim over de 75% ging, stond Filion ruim 3,5% los van Jacco Doornwaard, die met It’s Easy (v. Everdale) tweede werd met 70,029%. De top drie werd compleet gemaakt door Marie Louise Moerings met Indo (v. Hofrat) met een totaal van 69,5%.

Special

De tweede plek in de Special was voor Kirsten Beckers, die deze wedstrijd haar internationale debuut met Easy Quo (Status Quo x De Niro) maakte. Een van de juryleden plaatste Beckers bovenaan, maar met haar score van 71,3415% mocht ze zich als tweede melden voor de prijsuitreiking. De top drie werd in deze klasse compleet gemaakt door Judith Ribbels met Fun Fun EB (v. Sorento). Zij was met 70,021% de derde en laatste met een score van boven de zeventig procent in deze rubriek.

Uitslag PSG

Uitslag Special