Michael Ruijgrok schrijft ook Inter 1 op naam in Alter do Chão

Gisteren schreef Michael Ruijgrok al de Prix st. George op zijn naam in Alter do Chão en voegde daar vandaag nog een overwinning aan toe in de Inter I. Met Mauricio (v. Glock's Total US) noteerde hij een score van 72.382% en werd hij bij vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Bij één jurylid zag hij zelfs een score van 75.000% op het scorebord verschijnen.