Mick van der Kort opent CDI Sint-Truiden met PR

Mick van der Kort is goed begonnen aan CDI Sint-Truiden. Op de openingsdag reed hij Mambo (Sir Donnerhall x Lanciano) in de landenproef voor junioren naar 67,929%. Die score was goed voor een nieuw persoonlijk en de derde plaats.

Vorige maand op CDI Lier ging Van der Kort in de landenproef al over de 67% heen, toen werd het 67,475% en vandaag in Sint-Truiden ging de combinatie daar overheen.

Michella Skovsager 1 en 2

Michella Skovsager bezette zowel de eerste als de tweede plaats. Met Blue Hors Elliott (v. Erlando), die eerder door Sophia Ludvigsen op twee EK’s werd uitgebracht, reed de Deense amazone naar 71,061% en een unanieme overwinning. De proef met haar tweede troef Blue Hors Zampalo (v. Blue Hors Zack) werd beloond met 69,950% en de tweede plaats.

Debuut Eva Schouten

Naast Van der Kort kwam voor Nederland Eva Schouten aan de start. Op haar eerste internationale wedstrijd bij de junioren zette ze met Aramis (v. Nassau) 64,748% neer en daarmee de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl