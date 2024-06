Micky Schelstraete: ‘De focus ligt nu helemaal op de paarden’

In de serie 'Vooruitblikken op het 75ste CHIO' doet de top drie van het Nederlands Kampioenschap Young Riders, bestaande uit Micky Schelstraete, Tessa Kole en Eline anker hun verhaal. Alle drie hebben ze een startplek op CHIO Rotterdam, de laatste observatiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap dressuur later dit jaar in Zweden. "Natuurlijk is het EK mijn doel, maar dat moet allemaal nog maar gebeuren", vertelt Schelstraete.

De Nederlands Kampioene Young Riders vervolgt: “Voor ik naar Rotterdam ga, heb ik vanuit het Dutch Dressage Future Plan nog een training ‘houding & zit’ en staat er nog een kadertraining in Ermelo op het programma. Met Venicia train ik bij Ton de Ridder en ook ga ik regelmatig lessen bij Anne van Olst, maar daar ben ik met dit paard nog niet geweest. We hebben een eigen stal vlakbij Den Bosch die ik samen met mijn moeder en de meiden op stal run. Deze titel was mijn eerste bij de Young Riders.”

‘Schepje bovenop’

“Venicia is een merrie van acht jaar met een ongelooflijk goed karakter. Ze doet altijd heel erg haar best. Op wedstrijd zelfs nog meer dan thuis. Als we de ring in rijden, voel ik dat ze er nog een schepje bovenop doet, heel bijzonder. Tot nu is het hoogste niveau wat ik zelf gereden heb Intermediare I, maar ik hoop volgend jaar de stap naar het U25 niveau te kunnen maken om op de langere termijn Grand Prix te kunnen rijden.”

Bijzonder karakter

De nummer twee van het NK, Tessa Kole, vertelt: “Na mijn school ben ik meteen full time in de paarden gegaan, ik ben nu één van de stalruiters bij Hexagon in Zeeland. Mijn paard Hexagon’s King Robert loopt fijn en ik probeer hem te houden zoals hij nu is. Ik rijd hem al drie jaar. Hij heeft een bijzonder karakter. Hij is lief en vindt aandacht heel leuk, maar hij moet je wel eerst vertrouwen. Als het zover is, doet hij alles voor je. Zowel Thamar Zweistra als Leunus van Lieren helpen me en natuurlijk zijn zij er in Rotterdam bij. Net als mijn moeder die graag mee gaat. Voor nu is mijn doel zo goed mogelijk Grand Prix rijden en daarna zien we wel verder.”

‘Paarden zijn mijn passie’

“Ik werk alweer bijna twee jaar full time in de paarden sinds ik klaar ben met school. Eigenlijk was dit helemaal niet het plan. Ik heb een opleiding voor schoonheidsspecialiste gedaan en dat doe ik in de avonduren nog steeds als hobby, maar paarden zijn mijn passie”, aldus amazone Eline Anker. “Alles valt op dit moment samen en ik probeer daar echt van te genieten. Tijdens de Young Riders rubriek op het CHIO rijdt ik de KWPN-goedgekeurde hengst In Style van Joop van Uytert. We zijn pas drie maanden een combinatie en ik had de derde plaats op het NK niet verwacht.”

Niet vanzelfsprekend

“Natuurlijk is In Style een geweldig paard, maar het is niet vanzelfsprekend dat het dan zomaar lukt. Overigens mede dankzij Renate van Uytert-van Vliet, zij begeleidt mij waar ze kan en heeft hem voor mij gereden. In Style is de liefste hengst die ik ken, hij is super braaf en mega knap. Hij heeft drie super gangen, eigenlijk gewoon het perfecte paard. Zo’n kans die ik nu krijg, daar wil ik van genieten. Ik wil sowieso altijd een fijne proef rijden. Soms valt het mee en soms valt het tegen.”

Bron: CHIO Rotterdam