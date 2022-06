Micky Schelstraete, Robin Dicker en Esmee Boers winnen in Exloo

De eerste drie jeugdwinnaars van de vrijdag van CDI Exloo zijn bekend. Micky Schelstraete stuurde Knight Rider (v. Uphill) naar de winst in de landenproef voor junioren. Met 72,323% (71,061-74,394%) won Schelstraete. Bij de children ging de winst in de inloopproef naar Robin Dicker met Lindenburgs Helena (80,143%) en bij de pony's (landenproef) won Esmee Boers.

CDI Exloo geldt voor de jeugd, net zoals bij de senioren, als observatiewedstrijd voor de Europese Kampioenschappen deze zomer en de startlijsten zijn dus goed gevuld met Nederlandse jeugdcombinaties.

Micky Schelstraete, die op het NK Dressuur in Ermelo net buiten het podium bleef met Gregwaard (vierde), reed zich in Exloo in de kijker met Knight Rider door de landenproef te winnen. Voor het eerst ging de amazone internationaal over de 72% in die proef met de Uphill-zoon. Met Gregwaard (v. Florencio) werd de amazone 5e met 71,414% in Exloo.

Bij elkaar in de buurt

Rond de 71% scoorden ook Rowena Weggelaar met Don Quichot (v. United). De combinatie die brons won op het NK Dressuur werd in Exloo derde met 71,717%, achter de Belgische Clara Collard met Escape (72,222%).

Nipt achter Weggelaar kwam Jill Bogers met Lennox US (v. Grand Galaxy Win T) terecht. De hengst van Joop van Uytert, die met Bogers zilver won op het NK, scoorde in de landenproef in Exloo 71,667%. Op de vijfde plaats dus Schelstraete met Gregwaard en zesde werd Fleur Kempenaars met Golden Dancer de la Fazenda (70,505%).

De winnaars van goud op het NK bij de junioren, Lara van Nek met Fariska, moesten het in de landenproef van Exloo doen met de 11e plaats met 69,091%.

Children: Robin Dicker

Bij de children was de winst in de inloopproef voor Robin Dicker met Lindenburgs Helena met 80,143%, een persoonlijk record voor de combinatie die vierde werd op het NK dressuur. De winnaars van goud in Ermelo moesten het in Exloo vandaag doen met de tweede plaats: Sophie van Norel reed Itrina naar 78,411%. Floortje Visser werd derde met 75,456%.

De winnaressen van zilver en brons op het NK, Isabella Karajkovic en Sophie Evers, kwamen in Exloo respectievelijk uit op de 8ste (72,447%) en 6e (73,893%) plaats.

Pony’s: Esmee Boers

Bij de pony’s was de winst in de landenproef voor Esmee Boers met Beauty W met een persoonlijk record van 73,333%. Bridget Lock stuurde Don Davino Horsepoint naar de tweede plaats met 73,238% (ook een PR) en ook voor Yasmin Westerink en Cognac IX was er een PR met 71,428%. Zowel Boers als Lock scoorden op de eerste observatiewedstrijd in Ermelo ook al boven de 70%.

