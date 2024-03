Micky Schelstraete en Venicia klimmen op naar vijfde plaats in Aken

Micky Schelstraete is bezig aan een geslaagd internationaal debuut met Venicia OLD (Vivaldi x Don Frederico). In de landenproef voor young riders eindigden ze donderdag met 69,608% op de zesde plaats. Vandaag in individuele proef klom het duo dat nog niet lang samen is met 69,902% op naar de vijfde plaats en opnieuw het beste Nederlandse resultaat.