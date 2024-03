Micky Schelstraete en Venicia OLD zesde bij young riders in Aken

Micky Schelstraete heeft sinds een aantal maanden de beschikking over de achtjarige Vivaldi-dochter Venicia OLD. Op CDI Aken bracht de amazone de Oldenburger-merrie voor het eerst internationaal aan de start. In de landenproef voor young riders eindigden ze met 69,608% op de zesde plaats en waren daarmee verantwoordelijk voor het beste Nederlandse resultaat.

Venicia komt uit een goed dressuurnest. Haar moeder Dosalla (Don Frederico x Sandro Hit) is een halfzus van de internationale Grand Prix-hengst Royalist en Linda Verwaals internationale Lichte Tour-paard Be Smart. Ze is zelf moeder van de in Duitsland goedgekeurde Top Gear, die met Isabel Freese al meerdere grote successen op zijn naam geschreven heeft. Venicia zelf werd voorheen door Annika Korte uitgebracht en kwalificeerde zich vorig jaar voor de finale van de Bundeschampionate.

Net geen 70%

Micky Schelstraete bracht de merrie nationaal al wel eens aan de start, maar Aken was de eerste keer internationaal. Voor de draftour konden de juryleden verschillende 7,5-en en achten kwijt, maar een paar kleine storingen in de galoptour zorgden ervoor dat de score net niet boven de 70%-grens uitkwam.

Unanieme overwinning

De proef werd gewonnen door de Deense Sophia Boje Obel Jørgensen, die met Highfive Fuglsang (Grand Galaxy Win x De Niro) unaniem aan kop werd geplaatst. Met haar score van 72,647% nam ze dik twee procent voorsprong op de Zwitserse Robynne Graf en Domino (Don Frederico x Weltmeyer). De winnares is pas net begonnen aan haar carrière met Highfive Fuglsang. De in DWB-ruin was voorheen in Denemarken en bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurd. Hij werd in 2022 dertiende in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden, toen nog met Anders Uve Sjøbeck Hoeck.

Oude bekende

Marlies van Baalens voormalig internationaal Lichte Tour-paard Hulana T (Ampère x Florencio I) debuteerde internationaal met haar nieuwe amazone Lilly Laughton. De Britse stuurde de merrie met 68,431% naar de negende plaats.

Uitslag.

