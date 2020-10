Micky Schelstraete met klein verschil tweede bij junioren

Micky Schelstraete werd zojuist tweede bij de dressuurproef voor de junioren in Le Mans. De amazone zette met de 9-jarige KWPN'er Grand-Charmeur (v. Apache) een score neer van 70,859%. De amazone werd door alle drie de juryleden op de tweede plaats geplaatst.

Lucie-Anouk Baumgürtel won de proef met de Hannoveraner Zinq Farlana FH (v. Fürstenball) met een klein verschil van 0,151%. De drie juryleden waren verdeeld over haar proef. De twee juryleden bij H en B plaatsten de Duitse aan kop. Het jurylid bij C had een derde plaats voor haar proef over.

Van Dulst derde

Anniek van Dulst maakte met de 8-jarige KWPN’er Henderson (v. Johnson) het podium compleet. De jury waardeerde de proef van Van Dulst met 69,899%.

