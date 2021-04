Micky Schelstraete naar vierde plaats bij internationaal debuut met Cachet L

Micky Schelstraete stuurde zojuist haar nieuwe troef Cachet L (v. Jazz) naar de vierde plaats op het CDI Sint-Truiden. Schelstraete maakte met de 14-jarige KWPN'er haar internationale debuut. De combinatie kreeg van de juryleden een score van 69,206%. Ze vormt sinds december een combinatie met het fokproduct van J. Lamers uit Oss.

Het duo reed eind maart al naar 81.4% op hun nationale debuut op een meetmoment voor ruiters onder de 27 jaar, in Beuningen.

Overwinning voor Paul

De overwinning ging naar Jöbstl Paul met de twaalfjarige Hannoveraner Bodyguard 49 (v. Burlington FRH). De jury was niet anoniem over de winst. 4 juryleden plaatsten de combinatie aan kop en het jurylid bij M had een tweede plaats over voor de proef. Zijn scores varieerden van 72,353% tot 76,912%. De gemiddelde score kwam uit op 74,735%.

Lienert tweede en derde

Emma Caecilia Lienert had in deze rubriek twee ijzers in het vuur. De amazone reed de ring binnen met tienjarige merrie Lady Carnaby (v. Lord Carnaby). De jury waardeerde de proef van het paar met 71,765%. Met deze score moest ze genoegen nemen met de tweede plaats. De Duitser was ook succesvol met haar paard Westrades Barack Obama. Ze behaalde met de Jazz-nakomeling een score van 71,265% en hiermee eindigde ze op de derde plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl