Micky Schelstraete naar winst en PR met Donovan

Op het voorterrein straalden moeder en dochter Schelstraete. Ze hebben al veel meegemaakt, maar om in een ambiance als die van het WTC Expo in Leeuwarden te rijden, vinden ze toch wel heel speciaal. Met de negenjarige hengst Donovan (De Niro x Pik Noir) mocht Micky Schelstraete vooraan in de ereronde van de Truck Service Friesland Young Riders-rubriek rijden. Ze behaalde een score van 69.755% (een nieuw PR in de landenproef) én met die score ging Schelstraete de EK-zilveren Valentina Pistner voorbij.

De nummers twee en drie waren Duitse combinaties. Maike Springmeier en de vijftienjarige ruin Sempre Meo (St. Moritz x Bretano II) werden tweede met 69.706%. De voormalig Europees kampioene bij de Junioren, Valentina Pistner, en de eveneens vijftienjarige ruin Flamboyant OLD mochten zich met een score van 68.088% als derde opstellen. Op de vierde plaats volgde Chiel van Bedaf met 67,01%.

Trotse moeder

Terwijl Micky zich gereed maakte voor de prijsuitreiking sprak de organisatie van Indoor Friesland met moeder Jonna Schelstraete: “Ik ben echt ontzettend trots. Donovan is van de familie Pauluk, een Poolse familie die in Duitsland woont. Sinds februari zijn Micky en Donovan een combinatie en eigenlijk zou ze hem maar tot het einde van de zomer rijden. Nu is hij er echter nog steeds en we genieten van hem. De eigenaren zijn heel tevreden en we gaan zien wat de toekomst ons brengt. Het is een fijn wedstrijdpaard, hij doet erg zijn best. Ik ben extra trots dat Micky boven twee hele goede Duitse combinaties is geëindigd. Zo was Valentina Europees Kampioene bij de Junioren en afgelopen zomer won ze zilver bij de Young Riders.”

Voorzichtiger dan normaal

Micky Schelstraete meldt zelf het volgende: “Dit is echt heel vet. Ik was al blij toen ik hoorde dat ik hier mocht rijden en keek er sinds die tijd naar uit. Met losrijden ging het heel fijn, maar voor ik de ring in moest, ontstond er wat spanning. Daarom heb ik in de ring wat voorzichtiger gereden dan normaal. We kregen een foutje in een wissel na een pirouette, maar verder ging het fijn en gelukkig was dat onderdeel geen dubbelteller. Hopelijk kan ik morgen in de kür rijden zoals ik van plan was. Het wordt wel spannend nu, want ik had nooit verwacht te kunnen winnen van de Duitse combinaties die tweede en derde werden en dat wil ik natuurlijk graag nog een keer.”



“Ik vind het super cool hier. Alles is goed geregeld en ik vind het leuk dat alles zo bij elkaar is. Ik bedoel, losrijden tussen de standjes en dat mensen staan te kijken, echt vet vind ik dat. Eigenlijk is het hier een soort Indoor Brabant in Friesland.”



Bron: Indoor Friesland