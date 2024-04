Micky Schelstraete pakt zege in individuele proef Young Riders Tolbert

Micky Schelstraete was vanmiddag de beste in de individuele proef voor Young Riders in Tolbert. Met de achtjarige merrie Venicia OLD (v. Vivaldi) reed ze naar de winnende score van 70,343%. Deze score was genoeg voor een persoonlijk record. Donderdag werd de combinatie tweede in de landenproef met 70,617%. Schelstraete debuteerde eind maart bij de Young Riders met Venicia OLD op CDI Aken. Met deze overwinning heeft ze goede papieren richting de Europese Kampioenschappen. De wedstrijd in Tolbert is de eerste observatiewedstrijd voor de jeugd.