Micky Schelstraete sluit Lier af met tweede plek in kür

Met 77,250% eiste Micky Schelstraete zaterdag met Elin's Noncisdador de tweede plek op in de kür bij de pony's. Alleen de Duitse Shona Benner kreeg meer punten dan Schelstraete en legde met 78,958% beslag op de eerste plaats.

Schelstraete en de schimmel hebben drie dagen goed gepresteerd op het CDI in Lier en konden na de derde plek donderdag in de landenproef, de vierde plek in de individuele proef op vrijdag, vandaag de tweede prijs in ontvangst nemen in de kür.

Achten

Het duo kreeg een hele rits achten op het protocol, onder andere voor de verzamelde stap, de contragalop en de eenvoudige wissels. Er zaten geen missers in de proef en een van de juryleden plaatste Schelstraete ook bovenaan.

Top vijf

Benner won de kür met Der Kleine Sunnyboy WE en pakte daarmee haar derde overwinning op rij en de derde plek was voor Johanna Kullmann met Champ of Class. De Duitse amazone kreeg 76,917% voor haar kür met de pony, die voorheen ook succesvol was met Lisanne Zoutendijk en Sanne Vos.

Lara van Nek eindigde met Baumann’s Despino op de vijfde plek. De amazone, die in Lier ook drie keer eerste werd bij de Children, kwam uit op 73,500%. Daarmee mocht ze voor de prijsuitreiking opstellen achter Antonia Busch-Kuffner, die met Daily Pleasure WE 76,183% kreeg en vierde werd.

Junioren

Bij de junioren zorgde Nikita Kok voor het beste Nederlandse resultaat. De amazone kreeg 70,833% voor haar kür met Sandman (v. Ragazzo), die eerder door Yoeki Bos werd uitgebracht en werd daarmee vijfde. De winst bij de junioren was voor Lucie-Anouk Baumguertel met Zinq Sweetheart FH. In de landen- en individuele proef was het duo de afgelopen dagen twee keer tweede, maar met 75,708% in de kür waren ze met afstand de besten.

Uitslag pony’s

Uitslag junioren

Bron: Horses.nl