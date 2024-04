Micky Schelstraete tweede in young riderskür met 74,617%

De Deense Frederikke Gram Jacobsen en Micky Schelstraete waren aan elkaar gewaagd in de young ridersrubrieken op CDI Tolbert. Gram Jacobsen won de landenproef, Schelstraete de individuele proef en vandaag stond de Deense weer bovenaan in de kür met 75,583%. Schelstraete werd tweede met 74,617%. Nina Woerts werd net zoals in de individuele proef derde.

Micky Schelstraete zette op de eerste observatiewedstrijd richting het Europees Kampioenschap drie keer het beste resultaat neer voor Nederland. Met haar achtjarige merrie Venicia OLD was de kür opnieuw zeer steady: slechts vier keer staat er een cijfer onder de 7 op het procotol. De kür van het duo dat twee weken geleden hun debuut maakte in Aken werd beoordeeld met 74,617% (72,825-75,75%).

Gram Jacobsen

De Deense Frederikke Gram Jacobsen kwam met RSG Finest Alegra (Finest x Ampère), die haar internationale debuut maakte in Tolbert, op net iets meer uit: 75,583%.

Gram Jacobsen en Schelstraeete waren duidelijk de twee sterkste combinaties bij de young riders in Tolbert, met drie constante proeven.

Fredrikke Gram Jacobsen met RSG Finest Alegra Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Nina Woerts

Na een mindere landenproef (66%/16e plaats) liet Nina Woerts in de individuele proef (3e/69,313%) en de kür zien dat ze ook tot de top van Nederland behoort bij de young riders. Met Izardale (v. Everdale) scoorde Woerts een PR van 71,875% in de kür.

Nina Woerts met Izardale Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Lara van Nek (5e in de landenproef en 7e in de individuele proef) hoorde met Jappaloup ook drie keer tot de best scorende Nederlandse amazones (6e in de kür met 69,883%).

Uitslag

Bron: Horses.nl