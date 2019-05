Micky Schelstraete ziet kaderpony Mithrill vertrekken

Micky Schelstraete heeft afscheid moeten nemen van Schierensees Mithrill (v. Schierensees Marillon). Met deze zevenjarige Duits gefokte pony maakte ze deel uit van het B-kader. Mithrill gaat zijn carrière voorzetten bij de familie Laustsen in Zweden.

Op zesjarige leeftijd, in oktober 2018, maakte Schierensees Mithrill onder Micky Schelstraete zijn internationale debuut in Le Mans. Toen reed het duo in de landenproef gelijk 70,143% bij elkaar. Later dat jaar namen ze deel aan Aken. De laatste internationale wedstrijd was eerder deze maand in Saumur. Daar behaalden ze een persoonlijk record van 72,252% en na deze score volgde opname in het B-kader.

Overstap paarden dichterbij

“Het was een verdrietig afscheid voor Micky”, zegt Luc Schelstraete over verkoop. “Voor Micky komt de overstap naar de paarden dichterbij en Laura Laustsen paste prima op Mithril zodat wij deze topper met een gerust hart laten gaan.”

Met twee in A-kader

Het vertrek van Mithrill betekent niet dat Schelstraete uit het kader valt. Met haar toppony Elin’s Noncisdador (v. Nostradamus) maakt ze deel uit van het A-kader pony’s. Met Grand-Charmeur (v. Apache), die eerder door haar moeder Jonna succesvol in de internationale Lichte Tour werd uitgebracht, is de veertienjarige amazone opgenomen in het A-kader junioren. Met Jonker’s Pieter (v. Hagelkruis Valentijn) heeft Micky Schelstraete nog een derde kadertroef. Met deze pony zit ze in het B-kader.

