Micky Schelstraete’s toppaard Venicia OLD verkocht

De negenjarige Venicia OLD (v. Vivaldi) heeft de stallen van Micky Schelstraete verlaten. De amazone maakte afgelopen week aan Horses bekend dat de eigenaresse de merrie wilde verkopen. Micky wordt volgende maand 21 en dat betekent dat 2025 haar laatste jaar bij de young riders is. De laatste wedstrijd van het paar bij de young riders was het EK in Kronberg in juli. Daar werden ze negende in de teamtest met 70,618% en veertiende in de individuele proef met 69,353%. Het paar droeg ook bij aan de zilveren teammedaille.

Schelstraete heeft niet bekend gemaakt wie de nieuwe ruiter of amazone wordt. De amazone schrijft op Facebook: ”Dat ging super snel… de eerste mensen die kwamen kijken waren opslag verliefd en het ging gelijk zo goed toen ze samen aan het rijden waren. Het is erg dubbel… Venicia en ik hebben zoveel coole herinneringen gemaakt en heel veel leuke dingen gedaan. Van buitenritjes met z’n 2en tussen de koeien tot CHIO Aachen, individueel een 3e plaats op het EK, 2 zilveren team medailles en nog zoveel meer.”

Kleine vechter

”Ik ben zo trots op wat wij samen bereikt hebben, Venicia is echt een kleine vechter die altijd voor je door het vuur gaat. Heel dankbaar dat ik de kans heb gekregen om deze merrie te gaan rijden & ik weet zeker dat haar nieuwe amazone net zoveel plezier gaat hebben met haar als dat ik heb gehad.”

Bron: Facebook/Horses.nl