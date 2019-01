Miguel Jorda nieuwe technisch directeur dressuur Spanje

De Spaanse Hippische Federatie RFHE heeft Miguel Jorda als nieuwe technisch directeur dressuur benoemd. Dat valt vandaag te lezen op de website van Eurodressage. Jorda volgt daarmee Luis Lucio op, die afgelopen december na zes jaar als directeur stopte en niet koos voor contractverlenging.

De 61-jarige Jorda is een voormalig lid van het Spaanse dressuurteam. Hij was vanaf 2013 tevens de dressuurtrainer voor het Spaanse eventingteam. Als ruiter vertegenwoordigde hij met Condor Boccherini in 1989 Spanje op de Europese Kampioenschappen in het Luxemburgse Mondorf-les-Bains. In 2007 en 2008 nam hij op internationaal niveau deel aan de Sunshine Tour in het Spaanse Vejer de la Frontera met de paarden Cantiano en Valenciano M. Suay. Zijn meest recente ervaring als ruiter was drie jaar geleden – hij bracht toen de vijfjarige Johnson-dochter Glorious uit in de internationale Young Horse CDI’s in Valencia en Oliva Nova.

Jorda heeft een diploma als Pferdewirtmeister in Duitsland en is daarbij ook nog een internationaal driesterren dressuurjurylid.

Bron: Eurodressage/Horses.nl