Milou Dees wint ook individuele proef

Milou Dees had zich geen mooier internationaal debuut bij de young riders kunnen wensen. Nadat de amazone gisteren op CDI Sint-Truiden met Francesco (Florencio I x Krack C) de landenproef voor young riders won, was het vandaag met de dikke score van 74,412% opnieuw raak in de individuele proef.

Voor Milou Dees en Francesco, die in 2018 deel uitmaakten van het gouden juniorenteam op het Europees kampioenschap in Fontainebleau, betekenen de successen deze week op CDI Sint Truiden een geslaagde terugkeer in de internationale sport.

Amber de Groot in top 5

De Duitse amazones Helen Erbe en Theresa Friesdorf namen de rest van het podium in beslag. Voor Nederland eindigde ook Amber de Groot in de top 5. Met Homemade (v. Hexagon’s Louisville) noteerde ze 68,676%. Die score was goed voor de vierde plek.

Bron: Horses.nl