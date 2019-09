Minderhoud en Glock’s Casper opgenomen in B-kader

Hans Peter Minderhoud is met ingang van deze maand met Glock’s Casper (v. Westpoint) opgenomen in het nationale B-kader. De ruin debuteerde deze zomer succesvol op het hoogste niveau en won begin augustus de 3*-Grand Prix in Ermelo met 72.304%

Minderhoud maakte deze zomer zijn rentree met het fokproduct van P.A.J. Rops na een wedstrijdpauze van drie jaar en reed al meerdere kaderscores bijeen, waarvan de laatste in Ermelo begin augustus.

Denise Nekeman met Boston

Behalve Minderhoud met Casper is ook Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson) opgenomen in het B-kader voor de senioren. Op het EK-U25 in juli won het duo teamzilver en zilver in de individuele proef en sloot daarmee haar laatste jeugd-EK af.

Overzicht kaders 1 september 2019

Bron: Horses.nl