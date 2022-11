Minderhoud en Glock’s Dream Boy op deelnemerslijst Wereldbekerwedstrijd Londen

Hans Peter Minderhoud en Glock's Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) staan op de deelnemerslijst voor de London International Horse Show. De Wereldbekerwedstrijd op Britse bodem wordt voor de KWPN-hengst zijn eerste wedstrijd na de blessure die hij eerder dit jaar opliep.

Minderhoud en Dream Boy waren dit jaar grote kanshebbers voor een plaatsje in het Nederlands team voor de Wereldkampioenschappen in Herning, maar de combinatie moest het NK Dressuur in verband met een blessure laten schieten en toen er ook een streep door hun deelname aan CHIO Rotterdam ging, was de kans op een teamplaats verkeken.

De combinatie staat nu op de deelnemerslijst voor de Wereldbekerwedstrijd in Londen (14-19 december), net als Thamar Zweistra en Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil). Kersvers Wereldkampioene Charlotte Fry neemt de KWPN-hengst Everdale (v. Lord Leatherdale) mee naar Londen. Zij krijgt daar concurrentie van onder andere de nummer vijf van het WK, Gareth Hughes met Classic Briolinca (v. Trento B), en van Ingrid Klimke en Franziskus (v. Fidertanz).

Bron: Horses.nl/Horse & Hound/Internationale deelnemers KNHS