Minderhoud met staande ovatie ring uit, maar (waarschijnlijk) niet voor het laatst

CHIO Rotterdam markeerde de stop van het Glock Horse Performance Center Nederland. Op het concours in het Kralingse Bos reed Hans Peter Minderhoud voor de laatste keer met Glock’s Taminiau de ring in. Zowel in de Grand Prix (72,793%) als in de Kür (81,905%) was er een pr. Met een staande ovatie verliet Minderhoud de ring om daar waarschijnlijk nog wel weer terug te keren. In een gesprek met de Paardenkrant liet de ruiter weten ‘er waarschijnlijk nog wel een keer voor te willen gaan’. ‘Er’ is in dit geval de Olympische Spelen en de twee achtjarige paarden die met Minderhoud naar de stal van Aad en Lida Both verhuizen (My Toto en Mister US) hebben in 2028 een ideale leeftijd.